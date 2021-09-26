В Таганроге шестеро детей были госпитализированы после посещения аквапарка

У них выявили признаки отравления парами хлора, сообщило региональное управление Следственного комитета. Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Местный Роспотребнадзор уточнил, что инцидент произошел сегодня в аквапарке «Наутилус». У детей была рвота, головокружение и слезотечение. Эксперты пришли к выводу, что концентрация хлора в воде превышала допустимые показатели. Специалисты готовят материалы для приостановки деятельности объекта, добавили в службе

В администрации города уточнили, что сейчас в больнице остаются двое из шести пострадавших. Их самочувствие удовлетворительное, родители других детей отказались от госпитализации.