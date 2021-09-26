Немецкая газета Welt узнала, что Россия направила в этом году в Германию сотрудника секретной службы

Немецкая газета Welt узнала, что Россия направила в этом году в Германию, где сегодня состоялись парламентские выборы, сотрудника секретной службы, который является специалистом по дезинформации и отстаиванию интересов Москвы за рубежом. Об этом говорится в собственном расследовании изданияt. Российское посольство в Берлине в ответ на запрос газеты отрицает эту информацию. В дипмиссии заявили, что этот человек прошел надлежащую аккредитацию. В ведомстве отметили, что данные о специфике работы этого человека являются «псевдоинформацией» и «дикой смесью домыслов и фантазий».

В августе Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании британца, подозреваемого в работе на российскую разведку.

