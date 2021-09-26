Новый кабинет министров Германии может появиться к католическому Рождеству

Кандидаты в канцлеры от Социал-демократической партии и Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Олаф Шольц и Армин Лашет рассчитывают, что к этому времени закончатся переговоры о новой правящей коалиции. Лашет сказал, что не удовлетворен данными экзитполов, но хочет получить мандат на формирование правительства.

Согласно прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует на выборах в бундестаг, набрав почти 26% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, «Союз90/Зеленые» на третьем месте с 14%.

Лидер «Зеленых» Анналена Бербок считает это поражением:

«Зеленые» могут в новом правительстве Германии рассчитывать на пост вице-канцера или министра иностранных дел, полагают эксперты.

До прихода к власти новой коалиции канцлерские полномочия останутся за Ангелой Меркель. Если нынешний правящий альянс продержится до католического Рождества, то она может побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля по длительности пребывания на посту главы правительства.