В составе парламента Исландии впервые в Европе будет больше женщин, чем мужчин

В собрании депутатов представлены 33 женщины и 30 мужчин. По данным агентства France-Presse, к приблизительно равному соотношению приближалась только Швеция из стран Европы. Там было около 47% женщин. В Исландии этот показатель составил 52%.

По всему же миру есть как минимум пять стран, в которых есть парламенты с большинством представленных в них по отношению к мужчинам депутатов противоположного пола.

Собрание депутатов в Исландии сформировали по итогам прошедших накануне выборов. Большинство получила правящая коалиция, состоящая из «Движения левых «зеленых», Партии Независимости и Прогрессивной партии. Они в общей сложности получили 54% голосов, у их конкурентов – менее 10%. Таким образом, мандаты получат 37 представителей правящей коалиции. Для парламентского большинства нужно 32 места.

Исландия ранее стала одной из первых стран, где президентом были избрана женщина.