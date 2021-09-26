Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, входившая на выборах в пятерку федерального списка «Единой России», может занять пост вице-спикера Госдумы. Об этом рассказали РИА Новости два источники

в партии, отметив, что финальное решение еще не принято.

Ранее агентство сообщало, что из федеральной пятерки единороссов в новый созыв Госдумы, скорее всего, пойдет Кузнецова, вряд ли пойдут главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а врач Денис Проценко и глава «Сириуса» Елена Шмелева «под вопросом».

Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями думских партий предложил вновь выдвинуть в качестве кандидата на пост спикера Госдумы восьмого созыва Вячеслава Володина, который занимает этот пост с 2016 года.