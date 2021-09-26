Лидер социал-демократов Олав Шольц, согласно прогнозам, имеет шансы стать новым канцлером Германии

Немецкие социал-демократы выходят вперед на выборах в Бундестаг.

Прогноз телеканала АРД вслед за каналом ЦДФ отдает им победу.

У Социал-демократической партии Германии сейчас 25,5%, у блока

Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,5%. Первый экзитпол фиксировал у них одинаковый результат — по 25%. Таким образом, следующим канцлером Германии может стать лидер СДПГ Олаф Шольц.

Если не произойдет чуда при подсчете голосов избирателей ночью, можно уверенно утверждать, что после долгого периода ожидания социал-демократы выиграли выборы в бундестаг. Абсолютно точно эта победа произошла благодаря их кандидату в канцлеры Олафу Шольцу.

Второй сенсацией этих выборов будет самый провальный за всю историю результат для консервативного блока ХДС/ХСС. Его кандидат в канцлеры Армин Лашет хотя и заявил о намерении образовать правительственную коалицию с «зелеными» и Свободной демократической партией, однако маловероятно, что эти две эти малые партии согласятся выставлять канцлера от проигравшей политической силы. Третьей сенсацией стал самый высокий процент голосов при выборах в бундестаг для партии «Союз 90-х/Зеленые». В любом случае она на этот раз войдет в правительство. Так же, как и Свободная демократическая партия, которая снова за много лет наверняка получит кресла в кабинете. Напротив, Левая партия потеряла все шансы. Если она и войдет в бундестаг, то с весьма низким результатом и без возможности участия в правительстве. Свободно вздохнули все главные партии, узнав о результате право-популистской «Альтернативы для Германии», которая значительно упала в рейтинге избирателей.

Подсчет голосов продолжается, окончательные результаты выборов будут объявлены в понедельник.