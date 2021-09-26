В Таганроге шестеро детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета. Отмечается, что после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов города у несовершеннолетних массово ухудшилось самочувствие, они были госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка.

Позже в пресс-службе городской администрации сообщили, что родители четверых детей, попавших в больницу, отказались от их госпитализации, состояние еще двоих оценивается врачами как удовлетворительное.

Аналогичный случай произошел в апреле в Пензенской области. Тогда зафиксировали массовое отравление хлором в бассейне, были госпитализированы 20 детей.