Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не доволен данными экзитполов на выборах

в Бундестаг, но хочет получить мандат на формирование правительства Германии. Об этом заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет. Консерваторы и социал-демократы, согласно экзитполу канала АРД, набирают по 25%. Это худший результат за всю историю консервативного блока. Телеканал ЦДФ даже отдает небольшое преимущество СДПГ — 26%, против 24% у ХДС/ХСС. Результаты еще корректируются. Лашет назвал такие результаты и такую упорную гонку беспрецедентными. Также в ходе выступления он поблагодарил канцлера Ангелу Меркель, которая поддержала его в ходе выборов.

В нынешних парламентских выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. Своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия, правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Левая партия.

