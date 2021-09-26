Депутату от КПРФ Енгалычевой наконец удалось покинуть Мосгордуму после получения повестки о вызове на допрос

Депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой наконец удалось покинуть здание столичного парламента после получения повестки о вызове на допрос. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Только выбралась, повестку-таки мне вручили, я подписала, так что все в порядке – я теперь свободна до вторника. Зачем все было развернуто до этого – все эти перекрытия входов и выходов, я не понимаю», — отметила Е.Енгалычева.

Она уточнила, что в повестке идет речь о вызове на допрос в качестве свидетеля.

Е.Енгалычева также поблагодарила коллег по партии, в том числе лидера КПРФ Геннадия Зюганова, за поддержку.