Глава НКО помощи мигрантам «Тонг Жахони» Чупик считает свое задержание политически мотивированным

2021-09-26T20:58:00+03:00 2021-09-26T20:58:10+03:00 https://echo.msk.ru/news/2910086-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Главу некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентину Чупик задержали в аэропорту «Шереметьево», ее выдворяют из России. Сама правозащитница считает свое задержание политически мотивированным. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне сказали, что «вы слишком активно говорите о системной коррупции в МВД, слишком много жалуетесь на полицию, нечего удивляться». Отобрали у меня удостоверение и проездной документ беженца официально под протокол, после чего привели в спецприемник для депортированных, который находится в аэропорту «Шереметьево», — рассказала В.Чупик.

По ее словам, она находится в помещении без окон и вентиляции. «Оно не проветривается, а мои соседи по спецприемнику курят, и мне как некурящей очень тяжело. Есть душ, но нет никаких гигиенических принадлежностей. Вчера мне их передали, но полотенца здесь тоже нет, поэтому я вытираюсь своей одеждой. Здесь почти круглосуточно горит очень яркий свет. Меня отсюда никуда не выпускают, а на все вопросы отвечают: «Я не знаю, я не решаю», — отметила В.Чупик.

Она добавила, что права на защиту ее тоже лишили. «Ко мне пытались прорваться адвокаты, но не смогли – им сказали, что нужен специальный пропуск от погранслужбы ФСБ, а до понедельника начальника нет», — уточнила В.Чупик.

Она считает незаконным то, что у нее отобрали документы, так как «после уведомления о лишении статуса беженца есть месяц на обжалование этого решения». «В это время у меня не имеют права изымать документы. Копии выдать я уговорила, но мне ничего не заверили», — сообщила В.Чупик.

В уведомлении МВД говорится, что поводом для лишения статуса беженца стало предъявление якобы ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем. Сама В.Чупик все отрицает. «Если я останусь жива, я продолжу помогать мигрантам из любой точки мира, где бы я ни была», — заключила она.

По некоторым данным, В.Чупик запретили въезд в Россию до 2051 года. Теперь ее могут депортировать в Узбекистан, гражданкой которого она является.