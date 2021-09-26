Space Adventures, которая специализируется на частных полетах в космос, назвали стоимость полета на «Союзе» к МКС

В компании Space Adventures, которая специализируется на частных полетах в космос, назвали стоимость полета на космическом корабле «Союз» к МКС. Она составляет около 50 миллионов долларов. В компании отметили, что SpaceX Илона Маска оперирует в тех же ценовых диапазонах. Как ранее сообщалось, на этот год запланированы полеты двух туристов к МКС на «Союзе». На 2023 год запланирован полет космического туриста с выходом в открытый космос.

