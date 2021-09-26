Швейцарцы поддержали гей-браки. За их разрешение в ходе референдума проголосовали 64% жителей страны

Кроме того, швейцарцы поддержали право на усыновление для однополых пар, сообщает Financial Times. Отмечается, что реформу поддержало большинство во всех 26 кантонах Швейцарии, в том числе традиционно консервативных. Изменения должны быть внесены в конституцию страны.

В 2005 году 58 процентов избирателей в Швейцарии проголосовали за введение «гражданского партнерства» для однополых пар. Этот статус предоставил гей-парам такие же наследственные и налоговые льготы, как и женатым гетеросексуальным парам.