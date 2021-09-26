Партийный блок ХДС/ХСС и Социал-демократической партии показывают почти одинаковые результаты на выборах в бундестаг

Партийный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическая партия Германии показывают почти одинаковые результаты на выборах в бундестаг. Согласно данным exit poll за них проголосовали примерно по 25% избирателей. Между тем, телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз, отдает первенство социал-демократам. Лидер партии, кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц заявил, что доволен предварительными результатами

По данным телеканала ZDF, Социал-демократическая партия набирает 25,8% голосов, блок ХДС/ХСС 24,2%, «Союз90/Зеленые» – около 15%. В парламент также проходит Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и «Левые», которые, правда, едва преодолевают пятипроцентный барьер.