Футбольный клуб «Ростов» проиграл грозненскому «Ахмату» в первом матче после ухода главного тренера ростовчан Семина

Встреча в рамках девятого тура Российской премьер-лиги, которая прошла этим вечером в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Семин подал в отставку накануне. Специалист возглавил клуб в августе, сменив на этом посту Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» назначен Заур Тедеев.

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, в девяти играх команда набрала 6 очков.

В следующем туре грозненцы дома встретятся с московским «Спартаком» 3 октября. «Ростов» в этот же день в Москве сыграет с «Локомотивом».