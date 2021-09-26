В МВД Свердловской области подтвердили задержание в Первоуральске двух подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки

Один из них 1988 года рождения с прошлого года работает участковым в звании младшего лейтенанта. В день совершения преступления он находился на выходном. Второй задержанный 1980 года рождения работает в коммерческой компании помощником машиниста. У него есть судимость.

Полицейские узнали о преступлении накануне вечером. К наряду патрульно-постовой службы обратилась девочка 2009 года рождения, она рассказала о неизвестных мужчинах, которые совершили с ней «противоправные действия насильственного характера».

Ранее о задержании подозреваемых сообщил источник Znak.com. По его информации, участковый и его приятель обманным путем заманили домой 12-летнюю девочку и над ней надругались.