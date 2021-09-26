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20:06, 26 сентября 2021

Первые прогнозы в ФРГ показывают почти одинаковые результаты партийного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии

Первые прогнозы после закрытия избирательных участков в ФРГ показывают почти одинаковые результаты партийного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.
Первый канал немецкого телевидения сообщает о равных результатах двух так называемых общенародных партий. Четверть избирателей отдала свои голоса за каждую из них. Второй канал выводит на первой место социал-демократов с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем. За СДПГ следует партийный блок ХДС/ХСС с Армином Лашетом в качестве возможного главы правительства ФРГ.

Партия «Союз 90-х/Зеленые» набрала 15 процентов голосов и достигла лучшего результата в истории парламентских выборов. Свободная демократическая партия во второй раз достигла двузначной цифры, набрав около 11 процентов голосов. «Альтернатива для Германии» также получила более 10 процентов. Пока непонятно, пройдет ли в бундестаг Левая партия. У нее по первым прогнозам было лишь 5 процентов голосов.

Поэтому коалиция социал-демократов, левых и «зеленых» теперь начисто исключается. Видимо, большая правительственная коалиция также не будет иметь шансов. Даже если консервативный блок победит в выборах и предложит ее, СДПГ больше не станет младшим партнером. По первым оценкам, возможна коалиция СДПГ, «зеленые» и свободные демократы с канцлером Шольцем во главе. В случае победы ХДС/ХСС возможна также коалиция этого блока с двумя малыми партиями. Тогда канцлером станет Армин Лашет.

Голоса избирателей все еще подсчитываются. Через несколько часов шансы партий на возможные коалиции могут измениться.


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