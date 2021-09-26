Якутского «шамана» Габышева направили на принудительное лечение в неизвестное учреждение – адвокат

Жителя Якутска Александра Габышева, который называет себя шаманом, направили на принудительное лечение в неизвестное учреждение. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Алексей Прянишников.

«Сегодня ночью стало известно о том, что Александра Габышева, со слов сотрудников СИЗО Якутска, направили на принудительное лечение. При этом информацией о том, какое это учреждение и в каком регионе, с их слов, они не обладают», — рассказал он.

Как уточнил А.Прянишников, в понедельник 27 сентября он рассчитывает получить соответствующую информацию от местных органов здравоохранения. «Надеюсь, мы все-таки выясним, что это за учреждение. И дальше уже будем организовывать коммуникацию с ним, чтобы можно было приехать к Габышеву на свидание», — заключил он.

Якутский «шаман» Александр Габышев известен тем, что в 2019 году он отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Владимира Путина». 18 марта Габышева признали невменяемым. А 23 сентября Верховный суд Якутии в полном объеме отказал в удовлетворении жалобы защиты на это решение.