КПРФ обратится в суд с требованием отменить результаты ДЭГ в Москве – Рашкин

КПРФ 27 сентября обратится в суд с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин.

«В понедельник мы будем подавать иски об отмене результатов электронного голосования в Москве, так как там просто букет нарушений и нормативных документов, и федерального закона о выборах депутатов Госдумы, и федерального закона, где прописан порядок проведения электронного голосования. Это 15 исков. В понедельник будем их подписывать индивидуально, каждый кандидат», — рассказал он.

В.Рашкин добавил, что при необходимости будет подано обращение и в Европейский суд по правам человека. «Надеемся, что правосудие в России есть. Здесь фактура просто убойная. Надеемся, что она повлияет на решение суда, потому что черное назвать белым, по нашим искам, будет невозможно. Если же в России мы не найдем правосудия, то будем обращаться в Страсбург, в международный суд», — заключил он.