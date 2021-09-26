Меркель войдет в историю как объединитель Европы – Косачев

Уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель войдет в историю как объединитель Европы. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-спикер совета Федерации Константин Косачев.

«Роль Ангелы Меркель в российско-германских отношения должна рассматриваться на фоне ее роли в попытках объединить Европу, где отношения России и Германии, России и Евросоюза, конечно же, играют ключевую роль. В этом смысле Меркель, безусловно, войдет в историю, причем со знаком плюс, а не минус, потому что она сделала неизмеримо больше любого другого европейского политика, чтобы попытаться объединить и примирить Европу», — пояснил сенатор.

Как отметил К.Косачев, «принципиальное отличие Меркель от многих других европейских политиков в том, что она, выйдя из восточной Европы – а она родилась и выросла в ГДР – «не принесла с собой страхи, фобии и клише той эпохи». «Меркель не пыталась свести счеты с историей», — заключил сенатор.

Ранее Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов.