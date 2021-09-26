После выборов в Бундестаг Германия продолжит развивать отношения с Россией в позитивном ключе – сенатор Климов

После выборов в Бундестаг Германия продолжит развивать отношения с Россией в позитивном ключе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Все мои контакты с разного рода германскими высокопоставленными и авторитетными деятелями говорят о том, что немецкий правящий класс в своей основе все-так заинтересован в продолжении отношений с Россией. Причем многим надоела ситуация, когда эти отношения искусственно осложняются», — сказал сенатор.

По словам А.Климова, «никто не в Германии толком не понимает, чем закончатся эти выборы, но серьезные люди все-таки полагают, что надо прекращать санкционную гонку и стараться нормализовать отношения».