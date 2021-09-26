Финдиректор и зампредседателя правления «Новатэка» утверждает, что выплатил предъявленные ему США налоговые претензии

Финансовый директор и зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей утверждает, что уже выплатил предъявленные ему в США налоговые претензии. Об этом он написал в твиттере. Виновным он себя не признал.

23 сентября Джетвея задержали по обвинению в уклонении от уплаты. По версии американского Минюста, объем средств на офшорных счетах, которые Джетвей укрывал от властей США, на пике доходил до 93 миллионов долларов. В случае признания топ-менеджера виновным, ему может грозить более 20 лет тюрьмы. Пока Джетвея освободили под залог в 80 миллионов долларов.

«Новатэк» — российская газовая компания, ее крупнейшие акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.