Консерваторы и социал-демократы получают по 25% на выборах в ФРГ — exit poll ARD

Немецкие консерваторы — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем на данный момент делят первое место на выборах в Бундестаг. Согласно данным exit poll, они получают по 25% голосов. Далее с 15% идут «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок. В то же время, согдасно другим данным, социал-демократы вырываются вперед на 2%. Впрочем, пока данные меняются очень быстро, разрыв между голосами незначительный.

Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений. Помимо СДПГ, ХДС/ХСС и «Зеленых», это — Свободная демократическая партия, правопопулистская «Альтернатива для Германии» и 5% барьер преодолела «Левая» партия.

Голосование завершилось полчаса назад. По его итогам на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.