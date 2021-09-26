«Союз 90/Зеленые» получают на выборах в ФРГ третье место с 15% — exit poll канала ARD

2021-09-26T19:13:14+03:00 2021-09-26T19:14:24+03:00 https://echo.msk.ru/news/2910046-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Партия «Союз 90/Зеленые» во главе с Анналеной Бербок предварительно получает на выборах в бундестаг третье место с 15% голосов, таковы данные exit poll общественно-правового телеканала ARD, проведенного социологическим институтом Infratest dimap.

Первое место делят партия немецких консерваторов — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем, они получают предварительно по 25%.

Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, «Альтернатива для Германии» — 12,6%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, «Зеленые» — 8,9%.