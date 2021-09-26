«Союз 90/Зеленые» получают на выборах в ФРГ третье место с 15% — exit poll канала ARD
Первое место делят партия немецких консерваторов — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем, они получают предварительно по 25%.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ — 20,5%, «Альтернатива для Германии» — 12,6%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, «Зеленые» — 8,9%.