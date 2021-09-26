Топ-менеджер российской компании Новатек утверждает, что уже выплатил предъявленные ему в США налоговые претензии

Топ-менеджер газовой компании Новатэк Марк Джитвэй, которого власти США обвинили в уклонении от уплаты налогов на многомиллионную сумму, уверяет, что урегулировал претензии. Пока фигурант громкого дела, у которого также есть российское гражданство, находится под домашним арестом.

Заместитель председателя правления Новатэка Марк Джитвэй выступил с первым после ареста заявлением. Он назвал необоснованными предъявленные ему обвинения. По словам Джитвэя, он добровольно урегулировал вопрос о неуплате налогов в США. На этой неделе его взяли под стражу, правда, затем меру смягчили и под залог в 80 миллионов долларов перевели под домашний арест. В твиттере топ-менеджер компании Новатэк написал, что не признаёт себя виновным и продолжит доказывать, что претензии к нему ни на чём не основаны. Он намерен, как и раньше, обсуждать газовые темы. Минюст США обвиняет предпринимателя в том, что он больше 10-ти лет с середины нулевых скрывал данные о своих офшорных активах, чтобы не платить налоги с доходов. И таким образом присвоил себе огромный объем средств – более 90-та миллионов долларов. По версии минюста Джитвэй сделал бенефициаром свою супругу, гражданку России, и уклонялся от подачи налоговых деклараций. Ему в США грозит до 20-ти лет лишения свободы. В компании Новатэк заявляли, что фигурант дела не участвовал в её финансовой деятельности с 2014-го года.

В 2019 года топ менеджер Новатэка указом Владимира Путина получил российское гражданство. В Кремле после ареста Джитвэя говорили, что не могут вмешиваться в его дело, но готовы оказать ему дипломатическое содействие как российскому гражданину.