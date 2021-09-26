В Германии в эти минуты закрываются избирательные участки на парламентских выборах

В Германии только что завершились парламентские выборы, по итогам которых в дальнейшем будет избран канцлер. Сразу после закрытия избирательных участков телеканалы АРД и ЦДФ начнут публиковать первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник, окончательные — в последующие дни.



Социал-демократы и партийный союз Ангелы аеркель ХДС/ХСС получают намвыборах в германии по 25 % голосов — экзит-пол телеканала ARD



Впервые за 16 лет в выборах не участвует канцлер Ангела Меркель. Три года назад она заявила, что уйдет с поста после четвертого срока. За пост канцлера конкурируют три претендента от самых популярных партий — Армин Лашет от Христианско-демократического союза, Олаф Шольц из Социал-демократической партии и Анналена Бербок от «Зеленых». По словам наблюдателей, исход голосования неочевиден в связи с тем, что разрыв между партиями незначительный.

После выборов в Бундестаг Германия продолжит развивать отношения с Россией в позитивном ключе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы, участки закроются в 18.00 (19.00 мск)