В Исландии по итогам парламентских выборов победила правящая коалиция центристов

Впервые в Европе более половины мест получили женщины. У них на девять мандатов больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году, сообщает BBC. Правящую коалицию возглавила премьер Катрин Якобсдоттир.

Исландия долгое время считалась лидером в области гендерного равенства, а также 12-й год подряд была признана самой равноправной страной в мире в мартовском отчете Всемирного экономического форума.