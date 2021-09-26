В Германии завершаются парламентские выборы. Впервые за 16 лет в них не участвует канцлер Ангела Меркель

В 2018 году политик заявила, что уйдет с поста после четвертого срока. За пост канцлера конкурируют три претендента от самых популярных партий — Христианско-демократического союза, социал-демократов и «Зеленых». По словам наблюдателей, исход выборов неочевиден в связи с тем, что разрыв между партиями незначительный.
2021-09-26T18:32:12+03:00
2021-09-26T18:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 26 сентября 2021
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