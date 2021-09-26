В ногинской многоэтажке, расселенной после взрыва бытового газа 2,5 недели назад, остаются домашние животные

Их не разрешили забрать из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщила в фейсбуке член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова. По ее словам, «администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтерами». Всего в здании заблокированы 17 животных.

