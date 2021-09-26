В Томске задержаны трое активистов, выступивших в поддержку журналиста Игоря Кузнецова, арестованного по делу телеграм-канала «Что делать». Об этом один из них, Андрей Кайгородцев сообщил в сообществе «Гражданские репортеры Сибири». По его словам, им показали ориентировку на закладчиков.

Как пишет «Тайга.инфо», Кайгородцев приехал в Томск, чтобы провести одиночный пикет в поддержку 57-летнего корреспондента RusNews Кузнецова. Журналиста арестовали 19 сентября по делу о склонении к массовым беспорядкам. Он сам настаивает, что не организовывал акции и не призывал к участию в них.