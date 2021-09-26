Из якутского СИЗО в неизвестном направлении увезли местного жителя Александра Габышева, который называет себя шаманом

Об этом «Эху» рассказал его защитник Алексей Прянишников
Габышев стал известен после того, как предпринял несколько попыток пешком дойти до Москвы, чтобы у стен Кремля провести акцию против президента Владимира Путина.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом «Эху» рассказал его защитник Алексей Прянишников
Габышев стал известен после того, как предпринял несколько попыток пешком дойти до Москвы, чтобы у стен Кремля провести акцию против президента Владимира Путина.
Премьер-министр Мали объяснил обращение к российской ЧВК уходом из страны французских военных Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Шогель Кокалла Майга сказал, что теперь властям нужно «заполнить пробел», который безусловно возникнет после сворачивания антитеррористической операции «Бархан»...