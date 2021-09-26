Представитель российского руководства впервые официально признал существование частных военных компаний

Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, за помощью к подобной структуре обратились власти западноафриканского государства Мали.

Министр подчеркнул, что российское руководство не имеет к этому отношения.

До Лаврова, как отмечает пресса, никто из представителей российских властей сам термин «частная военная компания» в контексте обсуждения российских наемников не использовал. Руководитель интернет-издания «Инсайдер» Роман Доброхотов считает, что высказывание Лаврова подтверждает, что подобные российские компании действуют практически по всему миру.

ПЛЕНКА-ДОБРОХОТОВ

По мнению Доброхотова, слова министра вряд ли вызовут громкого скандала. Кроме того, он полагает, что Лавров сможет сказать, что оговорился. По некоторым данным, руководство Мали ведет переговоры с частной военной компанией «Вагнера». *Российские власти считают интернет-издание Инсайдер иностранным агентом.