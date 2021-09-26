В Германии завершаются парламентские выборы. Они знаменуют собой окончание 16-летнего периода правления Ангелы Меркель

В Германии официально завершается эпоха канцлера Ангелы Меркель. 16 лет она возглавляла правительство и сегодня, по итогам парламентских выборов, будет сформирован новый кабинет. Избирательные участки закроются менее, чем через час. Еще ранее Меркель объявила, что не собирается вновь участвовать в выборах. Накануне она выступила с прощальной речью перед депутатами бундестага.

Ангела Меркель войдет в историю как объединитель Европы, — сказал «Эху» член комитета Совета Федерации по международным делам, а в прошлом многолетний глава думского комитета по международным делам Константин Косачев.

Кто станет новым главой немецкого правительства – это одна из главных интриг выборов. Фаворитами называют двух политиков: во-первых, преемника Меркель на посту лидера блока ХДС/ХСС Армина Лашета и лидера социал-демократов Олафа Шольца. Оба они уже проголосовали. Важность этих выборов и мнение каждого избирателя отметил после посещения участка Армин Лашет.

Кандидатуру Лашета на пост главы правительства ранее одобрила сама Меркель.

Олаф Шольц, в свою очередь, рассчитывает на то, что граждане поддержат социал-демократов.

Немецкий политолог Александр Рар полагает, что в новом правительстве Германии вряд ли будет единая позиция в отношении России.

Рар также добавил, что на двусторонние отношения будут влиять и действия Кремля, а также давление международного сообщества.

