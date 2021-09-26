Иракский суд выдал ордер на арест нескольких участников конференции, где обсуждалась нормализация отношений с Израилем

Она прошла в Эрбиле, столице иракского Курдистана. В судебном инстанции, как передает телеканал «Ас Сумария», сказали, что примут меры и против остальных участников этой встречи, как только станут известны их полные имена. По некоторым данным, на конференции находилось около трехсот делегатов.