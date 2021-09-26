Иракский суд выдал ордер на арест нескольких участников конференции, где обсуждалась нормализация отношений с Израилем

Она прошла в Эрбиле, столице иракского Курдистана. В судебном инстанции, как передает телеканал «Ас Сумария», сказали, что примут меры и против остальных участников этой встречи, как только станут известны их полные имена. По некоторым данным, на конференции находилось около трехсот делегатов.
2021-09-26T17:34:51+03:00
2021-09-26T17:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 26 сентября 2021
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