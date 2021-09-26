В России восстанавливается спрос на аренду жилья, — пишет газета «Коммерсантъ»

Участники рынка говорят, что собственники стали повышать цены. Некоторые из них уверены, что, в целом, спрос на долгосрочную аренду восстановился до уровня, который был накануне пандемии коронавируса. Этому способствует, в частности, возвращение сотрудников в офисы, а студентов – к очной форме обучения. Кроме того, на рынок выходят люди, которые решили подождать с покупкой собственного жилья из-за сильно выросших цен и поэтому временно вынуждены арендовать квартиры.
2021-09-26T17:33:43+03:00
2021-09-26T17:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 26 сентября 2021
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