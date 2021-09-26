Причиной аварии самолета Ан-26 под Хабаровском могла стать усталость пилотов, — рассказал источник агентства Интерфакс. В результате они совершили ошибочный маневр, что стало фатальным с учетом сложного рельефа местности, — добавил собеседник агентства. События развивались стремительно, у экипажа не было шансов избежать столкновения. Воздушное судно до последнего момента было исправно, — подчеркнул источник. Самолет разбился в среду, на борту находились шесть членов экипажа. Как стало известно позже, Ан-26 столкнулся с сопкой, все находившиеся на борту погибли.

