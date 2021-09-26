По меньшей мере, пятеро палестинцев погибли в результате столкновения с израильскими силами безопасности

Волнения произошли в нескольких населенных пунктах на западном берегу реки Иордан. Беспорядки спровоцировали действия силовиков, которые задержали нескольких палестинцев по подозрению связей с группировкой ХАМАС. Как пишет газета Jerusalem Post, в некоторых районах на западном берегу обстановка до сих пор напряженная.
2021-09-26T17:32:20+03:00
2021-09-26T17:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 сентября 2021
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