По меньшей мере, пятеро палестинцев погибли в результате столкновения с израильскими силами безопасности

Волнения произошли в нескольких населенных пунктах на западном берегу реки Иордан. Беспорядки спровоцировали действия силовиков, которые задержали нескольких палестинцев по подозрению связей с группировкой ХАМАС. Как пишет газета Jerusalem Post, в некоторых районах на западном берегу обстановка до сих пор напряженная.