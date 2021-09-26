Исландия станет первой европейской страной, где больше половины депутатов парламента – женщины

Они выиграли 33 из 63 мандатов. Это на 10 мест больше, чем на предыдущих выборах 4 года назад. Как отмечают специалисты, сейчас ни в одной из европейских стран нет и половины женщин-парламентариев в законодательных органах. Ближе всего к этому показателю Швеция, где в риксдаге 47% женщин-депутатов.

