Бюллетени для голосования закончились на некоторых избирательных участках в Берлине

Как пишет газета Berliner Morgenpost, подвезти новые затруднительно из-за того, что в городе проходит международный марафон. Между тем, остаются считанные часы до закрытия участков. В Германии сегодня проходят парламентские выборы. Они официально завершат шестнадцатилетнюю эпоху Ангелы Меркель, поскольку канцлер не участвует в избирательной кампании. Фаворитами в этой гонке за пост главы правительства называют соратника Меркель нового лидера блока ХДС/ХСС Армина Лашета и главу социал-демократов Олафа Шольца.