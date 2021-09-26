Бюллетени для голосования закончились на некоторых избирательных участках в Берлине

Как пишет газета Berliner Morgenpost, подвезти новые затруднительно из-за того, что в городе проходит международный марафон. Между тем, остаются считанные часы до закрытия участков. В Германии сегодня проходят парламентские выборы. Они официально завершат шестнадцатилетнюю эпоху Ангелы Меркель, поскольку канцлер не участвует в избирательной кампании. Фаворитами в этой гонке за пост главы правительства называют соратника Меркель нового лидера блока ХДС/ХСС Армина Лашета и главу социал-демократов Олафа Шольца.
2021-09-26T17:31:23+03:00
2021-09-26T17:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 26 сентября 2021
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