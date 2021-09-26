Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу на очередном этапе гонки «Формула-1»

Он прошел в Сочи. Для Хэмилтона это сотая победа в «Формуле». Гран-при России проводится уже 7 лет, однако, через два года этот этап переедет из Сочи в Санкт-Петербург.
2021-09-26T17:12:23+03:00
2021-09-26T17:12:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:12, 26 сентября 2021
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