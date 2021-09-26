В Германии близятся к завершению парламентские выборы

Ведущие политики уже проголосовали, в том числе, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он поблагодарил организаторов этих выборов.

Штайнмайер призвал всех немцев идти на выборы и уверен, что голос каждого немца имеет значение. Главной интригой этих выборов является вопрос, кто станет новым канцлером. Ангела Меркель покидает свой пост. Между тем, согласно опросам, накануне выборов с небольшим отрывом лидировала оппозиционная Социал-демократическая партия.