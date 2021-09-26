Уральский участковый задержан по подозрению в изнасиловании школьницы

В Первоуральске участковый уполномоченный полиции задержан по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщил источник Znak.com, подозреваемый, 1988 года рождения, работает в должности участкового 1,5 года. По предварительной информации, в день совершения преступления к нему в гости пришел ранее судимый друг, который обманным путем заманил туда 12-летнюю девочку. Оба мужчины надругались над несовершеннолетней, девочка обратилась в полицию.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что 25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска, подведомственную территорию, обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения.