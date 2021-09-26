Правозащитница Валентина Чупик спустя сутки после задержания в московском аэропорту вышла на связь

Правозащитница Валентина Чупик спустя сутки с лишним после задержания в аэропорту Шереметьево и помещения в спецприёмник, вышла на связь. Ей грозит депортация на родину в Узбекистан.

Из-за яркого света, который горел в спецприёмнике сутки, у Валентины Чупик сильно ухудшилось зрение. По её словам она почти ослепла. После того как свет этим утром выключили, глава некоммерческой организации помощи мигрантам пожаловалась, что до сих пор плохо видит. Она также рассказала, что ей не дают письменные и гигиенические принадлежности, а также кипяток, хотя при этом зачем-то ей вручили чайные пакетики. Адвоката в спецприёмник к правозащитнице не пустили. Она переживает за свою мать, которая едва ходит на костылях и осталась без круглосуточного присмотра. Напомню, Чупик по прилёту из Армении в Москву вчера утром задержали в Шереметьево. Ей вручили уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Чупик, гражданка Узбекистана, многие годы она помогает здесь мигрантам. Её по данным издания Медиазона заподозрили в том, что она предоставила ложные сведения или фальшивые документы для признания беженцем. Ей запретили въезд в страну на 30 лет. Правозащитнице грозит депортация в Узбекистан. Её коллеги опасаются, что на родине Чупик ждут преследование спецслужб и пытки.

Статус беженца Валентина Чупик как пишет ряд изданий потеряла вскоре после выхода в интернете фильма журналиста Алексея Пивоварова, в котором она рассказывала о положении мигрантов в России.