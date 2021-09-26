Компания Space Adventures ведет переговоры с потенциальными космическими туристами, готовые лететь на корабле Союз

Некоторые из них готовы совершить выход в открытый космос, — рассказал сегодня руководитель российского представительства компании Сергей Костенко. Полеты планируются через два-три года. Стоимость одного билета составляет около 50 миллионов долларов. Ранее по контрактам с этой компанией на российский сегмент МКС слетали восемь космических туристов.

