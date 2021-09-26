Евросоюз призывает Белград и Приштину стабилизировать ситуацию в Северном Косове

Руководству Сербии и властям частично признанного края следует отвести спецназ полиции и убрать блокпосты, — сказали сегодня в Брюсселе. Там заверили, что активно поддерживают усилия обеих сторон по нормализации обстановки. Ситуация обострилась после того, как косовское руководство запретило въезд машин с сербскими номерами, после чего сербы, которые населяют север края, начали блокировать дороги возле пограничных переходов с Сербией. В руководстве НАТО предупредили, что у сил альянса остается мандат на поддержание порядка в регионе.