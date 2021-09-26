Евросоюз призывает Белград и Приштину стабилизировать ситуацию в Северном Косове

Руководству Сербии и властям частично признанного края следует отвести спецназ полиции и убрать блокпосты, — сказали сегодня в Брюсселе. Там заверили, что активно поддерживают усилия обеих сторон по нормализации обстановки. Ситуация обострилась после того, как косовское руководство запретило въезд машин с сербскими номерами, после чего сербы, которые населяют север края, начали блокировать дороги возле пограничных переходов с Сербией. В руководстве НАТО предупредили, что у сил альянса остается мандат на поддержание порядка в регионе.
2021-09-26T16:34:11+03:00
2021-09-26T16:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 26 сентября 2021
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