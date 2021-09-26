Более 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Дагестане

Пострадали 12 районов, — сказали агентству РИА Новости в министерстве энергетики республики. Уже сутки аварийно-ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Непогода обрушилась на юго-запад республики еще в пятницу. В частности, сообщалось о селевых потоках из-за дождей и ветра.