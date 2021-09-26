Граждане Швейцарии поддержали идею узаконить однополые браки

По предварительным данным, которые приводит агентство France Press, за инициативу правительства проголосовали две трети участников референдума. До этого в стране однополые пары могли регистрировать так называемое гражданское партнерство. Этот статус не давал тех же прав, что и брак. Однополые отношения в Швейцарии перестали преследовать почти 80 лет назад, однако, в регионах полицейские власти продолжали вести так называемые «списки гомосексуалов» до начала девяностых годов.

