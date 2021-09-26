По предварительным данным, которые приводит агентство France Press, за инициативу правительства проголосовали две трети участников референдума. До этого в стране однополые пары могли регистрировать так называемое гражданское партнерство. Этот статус не давал тех же прав, что и брак. Однополые отношения в Швейцарии перестали преследовать почти 80 лет назад, однако, в регионах полицейские власти продолжали вести так называемые «списки гомосексуалов» до начала девяностых годов.
Граждане Швейцарии поддержали идею узаконить однополые браки
По предварительным данным, которые приводит агентство France Press, за инициативу правительства проголосовали две трети участников референдума. До этого в стране однополые пары могли регистрировать так называемое гражданское партнерство. Этот статус не давал тех же прав, что и брак. Однополые отношения в Швейцарии перестали преследовать почти 80 лет назад, однако, в регионах полицейские власти продолжали вести так называемые «списки гомосексуалов» до начала девяностых годов.