Московская полиция разыскивает водителя иномарки, который угрожал дорожным инспекторам пистолетам

Инцидент произошел на севере столицы. По словам представителей московского управления МВД, сотрудники ГИБДД остановили для проверки «мерседес». Водитель машины вышел, держа в руке предмет, похожий на оружие, и скрылся. Никто не пострадал. О других подробностях инцидента пока не сообщается.
2021-09-26T16:31:47+03:00
2021-09-26T16:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 26 сентября 2021
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