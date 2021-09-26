На днях из-за этого дела Джитвэй был задержан американскими властями, а позже выпущен под залог в 80 миллионов долларов. Он написал в своем Твиттере, что считает обвинения необоснованными. У Джитвэя также есть российское гражданство. В Кремле, однако, сказали, что не могут вмешиваться в деятельность американских правоохранительных органов.
Топ-менеджер российской компании «Новатэк» Марк Джитвэй утверждает, что уладил вопрос о неуплате налогов в США
На днях из-за этого дела Джитвэй был задержан американскими властями, а позже выпущен под залог в 80 миллионов долларов. Он написал в своем Твиттере, что считает обвинения необоснованными. У Джитвэя также есть российское гражданство. В Кремле, однако, сказали, что не могут вмешиваться в деятельность американских правоохранительных органов.