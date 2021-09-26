В жилом доме подмосковного Ногинска, где взорвался газ, до сих пор остаются домашние животные

Как написала в своем фейсбуке журналист и член совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова. Почти 2 десятка котов и собак остаются в здании уже две с половиной недели. Хозяев не пропускают на территорию, администрация, по словам Ахмедовой, не участвует в решении проблемы и не контактирует ни с владельцами животных, ни с волонтерами. Ранее один из жильцов сказал газете «Московский комсомолец», что спасатели не разрешают забрать животных, поскольку дом находится под угрозой обрушения. В результате взрыва газа погибли 7 человек, в том числе, двое детей.

