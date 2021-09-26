Талибы выставили на всеобщее обозрение тела нескольких убитых афганцев. Власти заверяют, что они нарушали закон

Четыре трупа повесили с помощью подъемных кранов в провинции Герат. Как сообщается на сайте британской медиакомпании BBC, это произошло на главной площади и других улицах города. Комментируя свои действия, талибы отметили, что тела послужат предупреждением другим, тем, кто захочет совершить какие-либо преступления. Погибших людей обвиняли в похищении. Они были убиты в ходе перестрелки.

В годы предыдущего правления в 90-х годах талибы проводили на стадионах публичные казни, объясняя такие меры соображениями безопасности. После отстранения их от власти жестокие наказания были отменены. В августе этого года запрещенное в России движение «Талибан» снова захватило власть в Афганистане.

Талибы обещали проводить более мягкую политику, но на днях сообщили, что, в частности, казни и отрубание рук как наказания будут возобновлены.